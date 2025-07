Si aspettava solo l’ufficialità arrivata oggi: Niccolò Moffa è un giocatore dell’Andrea Costa. Un ritorno in Romagna per il nativo di Rimini, prodotto del vivaio dei Crabs con i quali ha raggiunto per due volte le finali nazionali giovanili. Gioca a Rimini in C Gold e in serie B prima di passare a Cassino e alla Virtus Arechi Salerno. Nel 2023 l’approdo a Caserta, mentre nell’ultima trascorsa a San Severo ha contribuito al raggiungimento della salvezza.