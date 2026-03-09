Basket B Nazionale, la Tema crolla a Pesaro

Posticipo amarissimo per la Tema Sinergie che cade (72-57) sul campo del fanalino di coda Loreto Pesaro. Anzi, l’ex fanalino, perché con questa vittoria, i marchigiani lasciano la Virtus Imola da sola all’ultimo posto. Una brutta partita in generale, ancor più brutta da parte di Faenza che ha segnato pochissimo (Di Pizzo l’unico in doppia cifra) e dopo una serie di botta e risposta, nel finale Pesaro ha piazzato il break decisivo, salendo 60-50 e diventando irraggiungibile per la Tema soprattutto in una serata da bassissime percentuali