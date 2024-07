Basket B Nazionale, Blacks e Garelli avanti tre anni

Luigi Garelli guiderà i Blacks anche nella prossima stagione. La conferma era scontata, ma ieri i Raggisolaris Faenza hanno dato l’ufficialità con un comunicato,. “Con la società abbiamo impiegato pochi minuti per accordarci – spiega Garelli – perchè avevamo la stessa idea sulla programmazione del futuro dei Raggisolaris. A giugno si è chiuso un ciclo importante durato tre anni, in cui tanti giocatori sono stati protagonisti con questa maglia: ringrazio ognuno di loro per il contributo dato. La curiosità è che ad ogni stagione siamo usciti dai play off contro la squadra che è andata in finale e in due casi con quella che è stata promossa, a testimonianza che ci siamo sempre fatti valere”.