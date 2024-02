Basket B, la Virtus Imola espugna Faenza, incredibile ko dell’Andrea Costa, stop anche per l’OraSì

Il derby di oggi è giallonero. Alla lunga vince la Virtus Neupharma Imola (72-76): dove sono mancati, per pochissimo, i gialloneri contro le corazzate Ruvo di Puglia e Roseto, non si sono ripetuti in casa della Blacks Faenza. I ragazzi di Zappi fanno loro il derby, mancando l’inversione di rotta della differenza canestri rispetto al match di andata, ma incorniciando un ultimo quarto con una difesa impeccabile e un attacco incisivo. Per i Blacks Faenza top scorer Vico con 25 punti, per Imola Ohenhen 19 e Masciarelli 17.

Incredibile crollo casalingo dell’Andrea Costa Imola, che al 30’ conduceva di 19 punti (67-48) e poi è affondata nell’ultimo quarto contro Mestre, finendo col perdere 79-81. Per i biancorossi 17 punti di Corcelli e 15 di un positivo Fazzi.

Niente da fare per l’OraSì Ravenna, sconfitta 79-69 a Fabriano nonostante i 15 punti di Bedetti e i 14 di Paolin.