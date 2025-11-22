Basket B, la Tema vince il derby di Imola

Il derby tra Andrea Costa Imola e Raggisolaris Faenza si conferma terra di conquista per la formazione manfreda. Per la settima volta nelle ultime otto partite, infatti, i “Raggi” portano a casa la vittoria (72-77), tornando a vincere fuori casa e sfruttando nel modo migliore le condizioni precarie di un avversario che ha pagato assenze e acciacchi (Sanguinetti su tutti).

L’inizio è favorevole alla Tema (14-23), poi l’Andrea Costa ha un sussulto, piazza un parzialone e sale 40-30. Fragonara tiene su Faenza che nella ripresa riprende in mano l’inerzia della partita, l’Up non molla fino a quando Santiangeli spara la tripla del +8 a 4’ dalla fine che è una sentenza sul derby.