Basket B, l’OraSì vuole evitare quei Bocconcelli amari

A grandi passi verso un vero e proprio spareggio che potrebbe diventare una porta scorrevole del campionato.

Sabato nello storico PalaTaliercio di Mestre, Gemini e OraSì, appaiate a quota 20, incroceranno le spade in una singolar tenzone di 40 minuti per due punti di platino che vorrebbero dire continuare l’inseguimento a uno dei primi otto posti, o guardarsi alle spalle in ottica salvezza diretta.

Solidità casalinga

Gli uomini di Cesare Ciocca, ex di turno, possono contare su una invidiabile solidità di risultati casalinghi (nove vittorie e una sola sconfitta a fronte di un solo successo su dodici trasferte), fattore che all’andata Ravenna sfruttò nel modo migliore vincendo 70-61, quando i veneti erano secondi in classifica con otto punti in cinque giornate.

Oltre a Ciocca, l’altro ex, stavolta in campo, sarà l’esterno Pietro Bocconcelli, vero esperto dell’arte del tiro da tre punti, per uno scorcio della scorsa stagione in giallorosso ma senza riuscire a lasciare un’impronta concreta. Tutto questo prima di essere ceduto nel mercato invernale proprio a Mestre ed essere confermato in estate dalla Gemini.

«Non sarà una partita come tutte le altre - dice Bocconcelli (quinto miglior realizzatore di squadra con 156 punti in 20 giornate e un eloquente 39% da tre, ndr) - soprattutto lo è stato all’andata, perché tornare a Ravenna è stato emozionante, ma anche qui da noi non sarà banale. Noi veniamo da un periodo non facile, probabilmente anche per l’assenza del nostro allenatore che è tornato da un paio di settimane. In casa abbiamo un ruolino importante (Mestre ha battuto tra le altre San Vendemiano, Roseto, Fabriano, Virtus Imola e Faenza, con l’unico ko contro l’Andrea Costa, ndc) ma le cose cambiano analizzando il nostro rendimento esterno. In trasferta abbiamo lasciato veramente tanti, troppi punti (il riferimento alle sconfitte con le “pericolanti” Taranto, Padova e Ozzano sembra essere evidente, ndc) e questo ha ovviamente condizionato la nostra classifica. Fortunatamente da un paio di settimane siamo tornati a regime normale di allenamenti, con Ciocca alla guida. Sabato ci aspetta una gara molto dura, perché Ravenna è un valido mix di giocatori giovani e di esperienza e pratica un basket molto complicato da leggere, soprattutto in casa e per questo ci stiamo preparando al massimo per farci trovare pronti all’appuntamento».

Variazione di calendario

In casa OraSì, ulteriore piccola variazione di calendario. La gara interna con Ruvo, in un primo momento spostata al 15 febbraio, si giocherà invece mercoledì 14 alle 20.