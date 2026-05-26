Basket B, l’OraSì sale a Fidenza per chiudere subito i conti

La serie dei play-out di B Nazionale si sposta oggi al Pala Patrizzoli di Fidenza dove l’OraSì (ore 21) andrà a giocare garatre forte del doppio successo conseguito al PalaCosta. Un viaggio carico di speranza, ma anche di una ritrovata fiducia per i ragazzi di coach Paccariè confidando nello spirito che si sta sempre più consolidando in tutto l’ambiente giallorosso. Ravenna era con le spalle al muro dopo la serie contro Fiorenzuola, ma l’atteggiamento mostrato dalla squadra nelle ultime due gare, nonostante la combattività di Fidenza, è l’aspetto che autorizza a essere ottimisti.

Coach Paccariè alla vigilia conferma come sotto questo punto di vista siano evidenti i progressi della sua squadra. «Da quando sono arrivato a Ravenna, abbiamo lavorato molto sull’aspetto mentale per far comprendere ai ragazzi che se giocano di squadra possono essere competitivi e ottenere i risultati sperati. Chi è entrato in campo ha dato tutto per portare a casa una sfida complicata due giorni dopo averne giocata una altrettanto difficile».

Energia e intensità sono parole che ricorrono spesso nel linguaggio del tecnico. «Le risposte che ho ricevuto finora sono sempre state positive sia nelle sconfitte con Fiorenzuola sia nelle vittorie con Fidenza. È certo che tutto è migliorabile, ma l’energia fisica e mentale messa in campo dai ragazzi è stata la chiave di tutto».

In garadue l’OraSì ha dimostrato i propri progressi andando a pareggiare anche la lotta sotto i tabelloni che nella prima sfida aveva visto primeggiare gli emiliani. «Abbiamo fatto qualche scelta diversa negli accoppiamenti difensivi e questo ci ha aiutato di più rispetto a garauno - spiega Paccariè -. Ma quello che ha fatto la differenza sabato scorso è che tutti hanno avuto voglia di sbattersi e lavorare di squadra sotto canestro».

L’allenatore dell’OraSì lo dice chiaramente nel presentare la trasferta dove Fidenza sarà chiamata a dare il tutto per tutto per allungare la serie almeno fino a giovedì. «Giocare fuori casa è sempre complicato, ancor di più nei play-out. Non dimentichiamo che l’OraSì non vince in trasferta da fine dicembre. Però il nostro obiettivo sarà quello di approcciare bene la gara continuando sull’onda delle prime due».