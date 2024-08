Basket B, l’Andrea Costa si rinforza con la guardia slovena Klanjscek

Colpo dell’Andrea Costa, che ha annunciato l’ingaggio dello sloveno Maks Klanjscek, guardia classe 1999. Giocatore che, nei progetti del club “andrà a ricoprire il ruolo di guardia titolare della formazione biancorossa. Maks, formatosi al Cedevita, ha appena concluso la sua carriera collegiale ad Oklahoma nella Big12, che per lui è stata una grandissima esperienza formativa con oppurtunità NIL. Prima di Oklahoma, Maks ha giocato ad Houston Christian, sempre in D1, dove ha concluso la stagione con una media di 23.8 pt a partita, tirando con il 40.2% da 3 nelle ultime 9 partite di stagione”.

Questo il commento del nuovo tecnico imolese Angori: «Maks è un giocatore che seguivamo da tempo, appena mi è stato inviato il suo profilo da visionare mi è piaciuto subito. E’ un ragazzo rookie che ha già esperienza in un settore giovanile importante come quello dell’Olimpia Lubiana. E’ un giocatore che appena ho avuto modo di sentirlo telefonicamente mi ha subito fatto un’ottima impressione, è un giocatore che ha fame, è un giocatore che dopo 3 anni del college vuole farsi conoscere in Europa. Maks ha grandi potenzialità, grandi margini di miglioramento, in attacco può fare tante cose e difensivamente ci darà una grande mano. Siamo molto felici e credo sia la ciliegina sulla torta, nell’ottimo roster che in questo mercato estivo abbiamo costruito».