Basket B, l’Andrea Costa saluta Di Paolantonio

Emanuele Di Paolantonio saluta l’Andrea Costa e meritatamente ritorna in serie A2 grazie alla chiamata della vicina Cento. L’operazione, nell’aria ormai da giorni, è praticamente ufficiale da ieri e non a caso, lo stesso allenatore teramano è stato avvistato in compagnia di Andrea Cotti (suo futuro assistente alla Benedetto) in uno dei più noti chioschi imolesi.

Di Paolantonio, che sembrava già vicinissimo a Orzinuovi prima della clamorosa fusione del team lombardo con Treviglio, è stato per giorni in concorrenza con Stefano Salieri (riconfermato all’Assigeco Piacenza), l’ex Ferrara Spiro Leka e soprattutto quell’Alberto Seravalli assistente di Luca Banchi alla Virtus Bologna.

Alla fine il 37enne allenatore ferrarese, dopo attente riflessioni, ha deciso di continuare la carriera da vice probabilmente alle Vu nere, dove ha lasciato destinazione Giappone il finlandese Lassi Tuovi.

A quel punto Cento è andata diretta su Di Paolantonio e la trattativa si è chiusa con logica soddisfazione di entrambi, non a caso l’Andrea Costa ha ricevuto dal procuratore Puccio Lapenna l’email per esercitare la clausola unilaterale di uscita dal contratto “1+1” firmato dall’ormai ex tecnico biancorosso la scorsa estate.

Bresciani e Pavani al lavoro

A prescindere dal mancato acquisto da parte di Perez dell’Andrea Costa e dagli attuali tempi, inevitabilmente lunghi, di creazione del Consorzio da parte di Giorgio Bresciani e Christian Pavani, il club imolese non sarebbe mai stato “competitivo” nella corsa alla riconferma di Di Paolantonio, con una realtà vicina, di categoria superiore e sufficientemente solida come Cento.

In attesa, al 99% la settimana prossima, di passi ufficiali di chi sta cercando di comprare l’Andrea Costa dall’attuale proprietà, non deve quindi preoccupare la parte sportiva: di allenatori, sia in città che in regione, ma anche più lontano, ce ne sono e starà a chi di dovere individuare il profilo giusto.

Al momento la precedenza va inevitabilmente al Consorzio, agli 80.000 euro da trovare per ripianare le perdite 2023-2024 e all’iscrizione al campionato (B Nazionale), poi si penserà alla struttura dirigenziale, con Pavani candidato al ruolo di direttore generale e il bolognese Patrizio Righetti al marketing. Per avere le idee chiare sulla “parte” imolese servirà ancora un po’ di pazienza.