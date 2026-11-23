La notizia era nell’aria dopo la sconfitta casalinga di sabato contro Ozzano e più in generale dopo un inizio di campionato non convincente. La Virtus Imola ha infatti esonerato il tecnico Baldiraghi con un comunicato emesso nel pomeriggio. “La Virtus Imola comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore il coach Massimiliano Baldiraghi. La società tiene a sottolineare la grande professionalità e dedizione dimostrata da “Pat” in questi mesi di lavoro e lo ringrazia per il contributo umano e tecnico che ha saputo trasmettere dal primo giorno che è stato con noi vivendo anche momenti difficili che ha sempre affrontato con coraggio e grande disponibilità. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Dopo pochi minuti un secondo comunicato per annunciare l’arrivo del nuovo tecnico Marco Regazzi. “La Virtus Imola comunica di aver trovato l’accordo con Marco Regazzi per la stagione in corso. “Rega” non ha bisogno di presentazioni per i tifosi gialloneri, ha contribuito negli anni a scrivere un pezzo di storia della nostra società e siamo felici, dopo l’esperienza conclusa nel novembre 2023, di ritrovarlo tre anni dopo più motivato che mai per portare avanti il progetto e gli obiettivi di questa stagione. Bentornato Marco”.