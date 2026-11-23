La notizia era nell’aria dopo la sconfitta casalinga di sabato contro Ozzano e più in generale dopo un inizio di campionato non convincente. La Virtus Imola ha infatti esonerato il tecnico Baldiraghi con un comunicato emesso pochi minuti fa. “La Virtus Imola comunica di aver sollevato dall’incarico di capo allenatore il coach Massimiliano Baldiraghi. La società tiene a sottolineare la grande professionalità e dedizione dimostrata da “Pat” in questi mesi di lavoro e lo ringrazia per il contributo umano e tecnico che ha saputo trasmettere dal primo giorno che è stato con noi vivendo anche momenti difficili che ha sempre affrontato con coraggio e grande disponibilità. Gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera”. A breve sarà reso noto anche il nome del nuovo tecnico, ma si parla già di un ritorno in panchina di Marco Regazzi.