Basket B Interregionale: i Baskérs confermano coach Ceccarelli

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli comunicano l’accordo per il rinnovo del rapporto con coach Filippo Ceccarelli, che allenerà nel settore giovanile artusiano anche nel corso della stagione 2026/2027. “Giunto nella terra di Pellegrino Artusi

l’anno scorso - si legge in una nota del club - Filippo ha sempre dimostrato competenza e serietà nel proprio lavoro mettendo tutta la propria esperienza al servizio dei nostri giovani “Galletti” e raggiungendo ottimi traguardi, uno su tutti i prestigiosissimi playoff disputati con l’under 13 silver”.

Prosegue dunque il percorso in rossonero dell’ex coach di Santarcangelo che, come ciliegina sulla torta, ricoprirà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile per tutta la durata della prossima stagione. “Innanzitutto ci tengo a ringraziare il presidente Gardelli e tutto il mondo Baskérs - commenta entusiasta Ceccarelli - la mia vera vocazione è sempre stata lavorare per la crescita dei giovani e durante la scorsa stagione ho avuto la fortuna di trovare tanti ragazzi motivati e genitori disposti ad assecondare la loro passione, cosa che naturalmente favorisce la crescita del nostro settore giovanile. Mi aspetta una sfida davvero stimolante e non vedo l’ora di ricominciare per far sì che grazie a un lavoro coordinato con gli altri allenatori i nostri ragazzi possano migliorare sempre di più.”