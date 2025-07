Basket B Interregionale, colpo Baskérs: arriva Vico

Si conclude con un colpo a sensazione del diesse Polezzo il mercato estivo dei Baskérs Forlimpopoli. Un nuovo giocatore della Chemifarma sarà la guardia argentina Carlos Sebastian Vico, esperto veterano nonché un eccezionale lusso per la categoria. Trentanovenne di Santa Fè, debutta in Italia nel 2004 a Novara. Poi dopo l’avventura a Matera, ottiene la prima promozione con Siena, quindi nel 2015/16 approda a Forlì dove vince Coppa Italia e campionato. Poi si trasferisce a Cento e raggiunge una finale di coppa Italia nonché la terza promozione in serie A2. Quindi si ripete alla Bakery Piacenza e ottiene ancora la doppietta campionato-Coppa Italia. Infine ai Raggisolaris Faenza ottiene la Supercoppa di serie B.