E’ ancora presto per cantare vittoria, perché prima del consiglio federale di metà luglio sarà impossibile avere certezze su partecipanti o gironi, però la promozione in A2 di Mestre (79-70 sul neutro di Cento ai danni dell’Herons Montecatini, festeggiano Ferrari, Aromando e Rubbini) dovrebbe avere salvato il posto di Faenza nel girone Nord della B Nazionale. Sulla carta, infatti, qualora venisse salvaguardata (come sembra) la divisione geografica della stagione appena terminata (senza passare alla Est/Ovest), proprio i Raggisolaris, Virtus Imola e Andrea Costa resterebbero nel gruppo Nord e Ravenna sola “soletta” a Sud.

Alternative? L’unica credibile sembra lo spostamento delle tre siciliane a Sud (Agrigento, Capo d’Orlando e la neopromossa Piazza Armerina), perché a quel punto proprio l’OraSì e due marchigiane (Loreto Pesaro e Jesi a rigor di geografia) ne prenderebbero il posto a Nord (Fabriano da sola al Sud, un po’ come Ravenna nel 2024-2025). Ripetiamo, si tratta al momento di semplici elucubrazioni estive, alimentate dalle solite voci degli addetti ai lavori e dalla volontà di Lnp e Fip di dare continuità al campionato (il prossimo sarà il secondo anno di vita del nuovo format) senza scombinare di nuovo tutto.

Certo le siciliane hanno sempre spinto per giocare al Nord, sfruttando la maggiore presenza di aeroporti, e alla Marche perdere il derby Jesi-Fabriano non sarebbe affatto gradito, ma qualcuno scontento ci sarà sempre. E, comunque, bisognerà capire se poi qualche squadra salterà o rinuncerà per motivi economici, come ad esempio minacciano di fare la neopromossa Loreto Pesaro e Capo d’Orlando.

Intanto entro lunedì 7 luglio tutti i club aventi diritto dovranno versare inderogabilmente la prima rata Fip (4.200 euro più eventuali arretrati), rinnovando così la propria affiliazione alla Fip stessa e risultando iscritti alla B Nazionale 2025-2026.

Chi paga con massimo quattro giorni di ritardo (entro l’11) riceve 3 punti di penalizzazione, dopo questo termine scatta l’esclusione dal campionato. Ecco l’ipotesi attualmente più plausibile sui gruppi 2025-2026.