Basket B, due salvezze e mezzo e un play-off più vicino

Andrea Costa in salvo, Virtus Imola “pure”, Ravenna a un passo dall’approdo sicuro e Faenza rilanciatissima in chiave play-off. L’ultimo turno infrasettimanale del campionato di B ha portato tanti sorrisi e pochi rimpianti nell’unico ko, quello della Neupharma, perché al momento Jesi (decima in fila) è la squadra più in forma di tutto il girone B. Cerchiamo quindi di capire la situazione delle nostre a quattro turni dalla conclusione della regular season, con la penalizzazione, ora ufficiale, di 3 punti a Chieti (mancato pagamento della rata Fip) scesa a quota 26.

Andrea Costa, play off difficili

Il calendario recita Ozzano e Jesi fuori, Faenza in casa e a chiudere il derby. Considerando gli scontri diretti favorevoli con S.Severo e Mestre, 4 punti potrebbero bastare per centrare l’ottava piazza, ma i biancorossi sembrano in calo mentale e pagano l’infortunio di Fazzi (ok l’operazione, è già a casa). L’eventuale 0-2 con i cugini diventerebbe un grosso problema nei vari casi di parità.

Faenza, obiettivo sesto posto

I manfredi hanno 32 punti, -2 da Mestre che però ha una partita in più. Bisceglie e Roseto al Cattani, l’Andrea Costa al Ruggi e Ravenna in casa, sei possibili punti che serviranno perché a 36 lo 0-2 con Mestre e la differenza canestri negativa con San Severo rappresentano problemi grossi. A quota 38 i Blacks potrebbero chiudere addirittura sesti e a 36, invece, restare fuori dai play-off. Peccato non poter più giocare con Ruvo in regular season: i pugliesi, giustiziati all’andata e al ritorno da Vico, con Faenza non riescono a spuntarla (9-2 il bilancio nelle ultime tre stagioni tra play-off, Coppa Italia e Supercoppa).

Virtus, caccia al poker

Non è ancora matematicamente salva la Virtus, ma con tre partite casalinghe e la trasferta di Padova basterà fare 2 punti (magari domani contro Chieti). Anche perdendo sempre i gialloneri dovrebbero evitare i play-out, perché ci vorrebbero il 4/4 di Padova (ribaltando il -28 dell’andata) e una concatenazione di risultati allucinanti. Più logico guardare ai play-off. La Virtus avrà Chieti e Mestre al Ruggi, poi Padova fuori e chiusura con il derby: a quota 36 (tre successi) bisogna sperare di agganciare San Severo (calendario complicato) per far valere la differenza canestri positiva negli scontri diretti. Forse però servirà un 4/4 per agganciare almeno l’ottavo posto, ricordato come calcoli di questo tipo siano sempre molto complicati.

OraSì, salvezza vicinissima

I giallorossi ospiteranno Jesi, andranno a San Vendemiano, poi Vicenza al Costa e derby a Faenza. Sulla carta i 2 punti contro i veneti dovrebbero essere sufficienti, perché a quota 28 e con il 2-0 su Padova i giallorossi costringerebbero Padova all’improbabile percorso netto. Senza considerare la presenza, nel mezzo, di Chieti e Lumezzane. Insomma, il più sembra fatto, parziale consolazione per un campionato sotto le aspettative disputato dalla squadra di coach Bernardi.