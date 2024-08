Basket B donne, la Nuova Virtus Cesena riparte con 5 novità in rosa

Sta prendendo forma la prima squadra della Nuova Virtus Cesena che parteciperà, la prossima stagione, al campionato di serie B femminile. Confermato per intero lo staff tecnico dove coach Luca Chiadini avrà anche il ruolo di direttore tecnico per cercare di dare un’identità e una continuità al lavoro trasversale tra serie B fino all’ Under 15, sarà affiancato dal confermatissimo Roberto Andreoli. Preparatrice Fisica: Alessandra Valentini, mentre Mara Fullin sarà la direttrice generale, con Alessandro Battistini e Domenico Di Cristo dirigenti accompagnatori

Tra le atlete: alle conferme di Mara Bianconi, Veronica Andrenacci, Greta Clementi, Francesca Battistini, Matilde Guidi, Veronica Cedrini, (che farà parte anche delle staff allenatori), Elisa Bertozzi e Arianna Minguzzi, si aggiunge il ritorno, dopo la maternità, di una pedina importante come Maria Cristina Currá.

I nomi nuovi sono 5 e sono di assoluto valore, il ritorno “a casa” di Ilaria Gori dopo la parentesi a Faenza con esordio in serie A, l’arrivo a Cesena delle gemelle Noemi ed Eleonora Duca, giocatrici di classe e di indiscusso valore tecnico e l’innesto di una giocatrice talentuosa con un palmares che fa ben sperare come Chiara Pollini (scuola Costa Masnaga con diversi scudetti giovanili) e ultima in ordine di arrivo Elena Mezzini pivot proveniente dal BSL San Lazzaro approdata in Romagna per motivi di studio e che il club accoglie con felicità.

Per continuare il progetto NVC verranno aggregate al gruppo della Serie B alcune atlete del settore giovanile con il chiaro intento di farle giocare e maturare il più possibile: Camilla e Carlotta Chiadini, Elyen Gori, Diva Giorgini e gli arrivi in casa romagnola di Lucrezia Morri, (da Trieste) Ashanti Martellotta (da Rimini) e Veronica Marras (da Faenza) sono la dimostrazione di quanto le giovani stiano a cuore alla società.