Basket B, colpo Blacks, cade l’Andrea Costa

E’ arrivata dal Taliercio di Mestre l’unica vittoria romagnola in un turno infrasettimanale negativo in B Nazionale. Merito dei Blacks Faenza che hanno approfittato della crisi della Gemini Mestre per vincere con autorità (58-77) e di issarsi al terzo posto solitario in classifica. Un quarto equilibrato poi gli uomini di Garelli hanno piazzato un break di 12-0 prendendo il largo.

Cade in casa invece l’Andrea Costa (62-73) al cospetto di Vicenza. I biancorossi pagano le pessime percentuali al tiro (36%), la netta inferiorità a rimbalzo e una tradizione che quest’anno l’ha vista sempre perdere contro le formazioni venete.