Basket B, colpaccio Andrea Costa, il derby è dei Blacks, OraSì ko

I Blacks Faenza si prendono il derby del PalaRuggi. La squadra di Garelli si impone 77-62 dopo aver dominato nella prima parte e aver resistito al ritorno dei padroni di casa. Imola però non resta a secco in questa domenica, perchè l’Andrea Costa compie l’impresa sbancando l’imbattuto campo di Mestre (69-87) restando sempre avanti e appoggiandosi alla coppia Marangoni-Drocker (49 punti in due). Non riesce a invertire il pronostico l’OraSì Ravenna che cade 83-91 con Fabriano: i giallorossi scendono a -19, rimontano fino al -2 poi si arrendono nel finale