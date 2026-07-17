Basket B, clamoroso, Romagna divisa in due: Imola nel girone A, Faenza e Ravenna scendono al sud

La Viola Reggio Calabria ripescata. La Romagna clamorosamente divisa. E’ stato un consiglio Fip all’insegna dei colpi di scena, quello riunitosi nel primo pomeriggio di ieri, e non tanto per aver “promosso” nel terzo campionato nazionale lo storico club calabrese (decisione nell’aria), quanto per la modifica apportata alla proposta fatta dalla Lnp per i due gironi di B Nazionale. Faenza e Ravenna sono state infatti spostate nel girone Sud, mentre l’Andrea Costa è rimasta al Nord e senza derby romagnoli, dopo aver già perso quello stracittadino causa l’amara retrocessione della Virtus Imola.

Partiamo allora dalla sostanza. L’Andrea Costa è stata inserita nel girone A (a 18 squadre) con 3 corregionali (Assigeco Piacenza, Ferrara e Fiorenzuola), tre siciliane (Piazza Armerina, Capo d’Orlando e Agrigento), la già citata Reggio Calabria, due venete (Vicenza e San Vendemiano), una piemontese (Omegna) e 7 lombarde (Brescia, Orzinuovi, Legnano, Treviglio, Lumezzane, Desio e la neopromossa Sangiorgese).

Nel gruppo B (sempre a 18), ecco Faenza e Ravenna per l’Emilia-Romagna, due marchigiane (Loreto Pesaro e Fabriano), 7 toscane (Herons Montecatini, Quarrata, Mens San Siena, Lucca, Chiusi, Piombino e Pielle Livorno), tre laziali (Virtus Roma, Luiss Roma e Latina), una pugliese (San Severo), un’abruzzese (Roseto) e due campane (Scandone Avellino e Napoli Est). Per il fine settimana del 25-26 luglio sono attesi i calendari della stagione che partirà il 27 settembre, con 5 turni infrasettimanali e soste domenica 27 dicembre (pausa natalizia) e domenica 14 marzo (finali Coppa Italia Lnp). Sono previste due promozioni in A2 (tramite play-off) e 4 retrocessioni in B Interregionale (due dirette e due con i play-out).