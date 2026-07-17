Basket B, clamoroso, Romagna divisa in due: Imola nel girone A, Faenza e Ravenna scendono al sud

La Viola Reggio Calabria ripescata. La Romagna clamorosamente divisa. E’ stato un consiglio Fip all’insegna dei colpi di scena, quello riunitosi nel primo pomeriggio di ieri, e non tanto per aver “promosso” nel terzo campionato nazionale lo storico club calabrese (decisione nell’aria), quanto per la modifica apportata alla proposta fatta dalla Lnp per i due gironi di B Nazionale. Faenza e Ravenna sono state infatti spostate nel girone Sud, mentre l’Andrea Costa è rimasta al Nord e senza derby romagnoli, dopo aver già perso quello stracittadino causa l’amara retrocessione della Virtus Imola.