Basket B, Blacks contro OraSì derby dalla mente sgombra

Una partita seria. L’unica richiesta che si possa avanzare in un derby che, perdendo di contenuti per la classifica, rischia di veder scemare anche l’intensità. In realtà, i Blacks un posticino migliore l’avrebbero in palio, ma non c’è smania di raggiungere la sesta piazza. La quale comporta un accoppiamento del primo turno non così diverso (la terza del girone A, Herons Montecatini, invece della seconda, la Libertas Livorno: il livello è paragonabile), ma una sistemazione nel tabellone dove testa di serie numero uno sarà la squadra sulla carta migliore di tutte: la Pielle Livorno.

La storia dimostra che fare calcoli è deleterio, i destini di una stagione si compiono sul parquet e non sulle scrivanie, sulla tangibilità del presente, non sulle congetture probabilistiche partorite dalla mente. Quindi, per onorare derby e tifosi, e per l’orgoglio di una striscia positiva prolungabile a quota cinque, è probabile che i neroverdi calchino le assi del PalaCattani (ore 18) per vincere, pur privi dell’urgenza del risultato, magari cercando di non farsi male e non sprecare energie preziose.

«Le premesse - dice coach Garelli - sono quelle di un derby divertente e senza troppi tatticismi. Noi vogliamo confermare quella mentalità che ci ha permesso di raggiungere questo grado di fiducia, pur non essendoci grosse differenze tra la sesta e la settima piazza, mentre loro sono privi di pressioni di classifica, ma vogliono chiudere la stagione con una vittoria di prestigio. Siamo felici di aver raggiunto i play-off con una giornata d’anticipo, la pausa non è positiva per una squadra come la nostra, che sta vivendo un buon momento, ma pensiamo solo a essere pronti per il primo turno, arrivandoci nella miglior condizione psicofisica possibile».

Qui OraSì

Nonostante la partita odierna sia ininfluente ai fini della classifica, non sarà però priva di significato per gli uomini di coach Bernardi. «Nessuno deve pensare che andremo a Faenza per onor di firma anche se devo ammettere che all’inizio della settimana i ragazzi erano un po’ scarichi dopo la bella vittoria su Vicenza. Però il clima è rimasto buono e hanno lavorato bene. Tutti vogliamo chiudere bene il campionato: saremo leggeri di testa però nel rispetto del lavoro che abbiamo svolto e per dare soddisfazione ai nostri tifosi e alla società che ci tiene molto perché è un derby, non vogliamo lasciare nulla d’intentato per riuscire a disputare una grande gara anche a Faenza».

Inutile sottolineare come tutti i favori del pronostico siano per i padroni di casa che si presentano al match forti di una serie aperta di quattro vittorie consecutive ottenute dal rientro di Garelli in panchina al posto di Lotesoriere che lo aveva sostituito dopo la gara persa all’andata a San Severo. Rispetto alla sfida al PalaCosta del 7 gennaio scorso, la novità fra i ravennati, potrebbe essere l’utilizzo in campo di Uljarevic al posto di Nikolic.

Risultato finale a parte, al Pala Cattani sarà l’occasione anche e soprattutto per coniugare la parola sport alla solidarietà partecipando alla raccolta fondi organizzata dai Leoni Bizantini per permettere a Sara, una bimba faentina gravemente ammalata e senza più speranza, di trascorrere il tempo che le rimane nel modo più sereno possibile riuscendo a realizzare qualcuno dei suoi sogni.