Basket B, biglietti per il derby Tema Faenza-OraSì Ravenna: le disposizioni per i tifosi ospiti

In vista della partita tra Tema Sinergie Faenza e OraSì Ravenna, in programma domenica 12 ottobre alle ore 18 al PalaCattani di Faenza, si comunicano le modalità di acquisto dei biglietti riservati al settore ospiti. Per motivi di ordine pubblico, su disposizione della Questura, i tifosi giallorossi potranno acquistare i tagliandi esclusivamente in prevendita tramite il circuito Liveticket entro e non oltre le ore 19 del giorno precedente, sabato 11 ottobre. Non sarà inoltre possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita. L’OraSì Ravenna invita tutti i propri sostenitori a munirsi del tagliando con anticipo e a seguire le indicazioni fornite per garantire il corretto svolgimento dell’evento e sostenere i giallorossi in una partita così importante.