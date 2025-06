Basket B, Andrea Costa e Virtus lavorano per il futuro

Se sul campo c’è ancora chi sta giocando, dietro la scrivania continua febbrile l’attività di Virtus Imola e Andrea Costa. La scadenza più vicina è fissata attorno al 7-8 luglio, quando bisognerà pagare la prima rata Fip (quantificabile sui 5mila euro), perché a bonifico avvenuto sarà ratificata la rinnovata affiliazione del club e la sua automatica iscrizione. Si tratta di uno sbarramento inaggirabile: in caso di pagamento ritardato (entro 4-5 giorni) la pena è di 3 punti di penalizzazione e qualora si andasse ancora oltre l’esclusione dal campionato diventerebbe automatica. Il gradino successivo è previsto “solo” per settembre, quando entro martedì 9 ogni club dovrà avere depositato una fideiussione bancaria del valore di 50mila euro presso la Lnp. Insomma, Virtus e Andrea Costa sanno bene cosa le attende e, seppur con un comprensibile silenzio, filtra ottimismo per il proseguimento dell’attività in B Nazionale. Difficile attendersi annunci e novità definitive prima di inizio luglio.