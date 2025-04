Basket, al 17° Memorial Papini si giocheranno 14.000 minuti di pallacanestro

Ormai l’arrivo della primavera fa rima con il memorial “Claudio Papini”. Siamo all’edizione numero 17 (da domani a domenica) e il torneo giovanile organizzato da Insegnare Basket Rimini scoppia di salute.

«Per uno del 1972 come me, Claudio Papini - sottolinea il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - riporta la mente a ricordi bellissimi, all’epoca in cui il Basket Rimini ha dettato legge a livello giovanile in tutto il paese, è stato un allenatore straordinario. Anche grazie a lui sono nati alcuni dei più grandi giocatori italiani e celebrarlo con un torneo giovanile è il modo migliore per ricordarlo, anche perché Rimini resta un punto di riferimento nel panorama del basket nazionale per la capacità di investire tantissimo sui giovani. Non abbiamo mai avuto sponsor milionari, ma proprio per questo si è lavorato sulla crescita dei talenti. Infine, lavoreremo anche sul tema del lutto nazionale: ci attiveremo perché un evento che porta gente da tutta Italia deve essere svolto e troveremo sicuramente il modo migliore per rendere omaggio a Papa Francesco».

Importante anche il ricordo che ha portato l’ala di RivieraBanca, Simon Anumba. «Molti anni fa ho partecipato anche io con Reggio Emilia e la cosa bella è che ora vedo che il numero di squadre è nettamente cresciuto, con tantissime formazioni coinvolte in tutta Italia. Cosa ricordo? Una bellissima esperienza per un ragazzo: viaggiare con i miei compagni di squadra, creare gruppo, divertirsi, cementare amicizie, giocare contro avversarie fuori dalla nostra zona. E soprattutto i tornei giovanili mi hanno sempre aiutato a crearmi degli obiettivi».

Snocciola numeri il direttore tecnico di Ibr, Max Intorcia. «Abbiamo 138 squadre, divise in 11 categorie, dagli Under 17 agli Aquilotti 2014 e ogni categoria è divisa in Gold e Silver per consentire a tutti i ragazzi di confrontarsi con un livello che è consono alle loro capacità. Ci sono poi un centinaio di arbitri con i loro istruttori, giocheremo 345 partite in 26 palestre in tutta la provincia di Rimini per un totale di 14.000 minuti di basket. Sabato dalle 20,45 al Flaminio la serata dedicata a Papini: tutte le squadre presenti e la consegna del “Premio Papo” a un coach di settore giovanile.

Quali sono le motivazioni che vi fanno alzare continuamente l’asticella? «Parlo anche a nome di Paolo Carasso. La prima è di ricordare Papini: gli ho fatto da assistente per otto anni, sono stati formativi e importantissimi, mi hanno cambiato la mentalità di vedere questo sport e insegnare la tecnica del basket. La seconda è che ogni anno abbiamo tantissime richieste da società che riconoscono nel torneo un appuntamento importante per la formazione dei loro ragazzi».

Le formazioni romagnole al via. Under 17 Gold: Rbr, Rbr Angels e International Imola. Under 15 Gold: Ibr. Under 14 Gold: Cesenatico e Riccione-Ibr. Under 13 Gold: Rbr e Cesena. Under 13 Silver: Angels e Cral Mattei. Esordienti Gold: Rbr e International. Esordienti Silver: Morciano e Aics Forlì. Aquilotti: Rbr.

