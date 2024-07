Basket A2, Unieuro ecco Parravicini

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha chiuso il mercato dei giocatori italiani con l’ingaggio di Matteo Parravicini, playmaker classe 2001, nelle ultime due stagioni a Nardò. Il benvenuto lo dà il presidente Giancarlo Nicosanti: “Abbiamo cercato di unire all’esperienza la gioventù di uno dei migliori prospetti italiani in questo ruolo che, pur nella sua breve carriera, ha già avuto il piacere di vincere questo campionato”. Nello scacchiere di Antimo Martino, Parravicini dovrà prendere posto e mansioni di Federico Zampini. “Parravicini è stato il primo giocatore con cui abbiamo raggiunto un accordo in questa sessione di mercato - ha detto Martino - si sono incrociate la nostra esigenza di individuare, come già fatto nelle stagioni precedenti, un giocatore di valore ma con ancora margini di crescita e l’entusiasmo e la determinazione con cui Matteo ha valutato la nostra proposta”.