Basket A2, Unieuro ecco Del Chiaro

Il primo colpo ufficiale della La Pallacanestro Forlì 2.015 è il 23enne pivot Angelo Del Chiaro, 208 centimetri di altezza. Toscano di Pietrasanta, a partire dal 2015 entra nel giro del Pistoia Basket 2000 e delle nazionali giovanili. Debutta in A2 nel 2018-19 e assieme a Daniele Magro ha vissuto la cavalcata di due anni fa fino alla serie A. Il presidente Giancarlo Nicosanti: “Nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di portare Del Chiaro a Forlì abbiamo accelerato il più possibile e oggi abbiamo ricreato una coppia, con Daniele Magro, che ha già dimostrato di essere competitiva.” Coach Antimo Martino: “Con Del Chiaro inseriamo un giocatore che ha già dimostrato qualità per poter far bene in questo campionato ma che allo stesso tempo presenta ancora tanti margini di crescita che siamo felici di supportare”