Basket A2, Unieuro e l’incognita dell’accendino su Gaspardo

È la vittoria (87-84 su Udine) del primo salto vero di qualità che Antimo Martino cercava, ma sulla sua gioia e su quella dei tifosi pesa ora l’incognita dei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo. Sì, perché il coach di Udine, Adriano Vertemati, oltra a rispondere con un «non lo so» alla domanda sul motivo del fallo tecnico alla panchina a 4 secondi dalla fine del supplementare con Monaldi in lunetta sul -3 (pare sia stato dato a Caroti per proteste), ha svelato che durante la ripresa un accendino lanciato dagli spalti ha colpito Gaspardo. Lancio effettivamente avvenuto, sulla base del referto arbitrale scatterà la sanzione e la Pallacanestro 2.015 spera si limiti a una pur salata multa. Gesto riprovevole, senza “se” né “ma”.

Tornando alla partita, Martino anticipa i complimenti che domani rivolgerà ai suoi giocatori in palestra. «Glieli farò perché in una partita bellissima non hanno mollato mai, ma oltre all’energia hanno dimostrato tanta qualità. Siamo stati bravi a seguire sempre il piano gara, accettando di subire canestri in area che avevamo preventivato di poter subire, però con tante varianti tattiche siamo riusciti a sporcare la gara come volevamo e a costringere Udine a prendere meno conclusioni dall’arco e a tirare col 28% da tre che era il pericolo principale per noi».

Un successo che significa tanto: «Essere riusciti a battere una squadra di grande valore come Udine deve essere un bel motivo per continuare a lavorare e crescere con il piacere di farlo. Metteremo subito da parte questa vittoria per continuare a cercare di essere sempre più competitivi a questi livelli».

Di sicuro in questo primo terzo di campionato, l’Unieuro ha messo in evidenza una caparbietà notevole, ora lentamente arriva anche qualcosa in più: «I ragazzi sono stati bravi nei momenti difficili e cruciali, sul -8 la partita sembrava andata, sono proprio contento perché per la prima volta in un big match abbiamo giocato da squadra».