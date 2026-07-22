Basket A2, Unieuro casalinga in avvio di pre-season

In attesa di un calendario, quello ufficiale del prossimo campionato di serie A2 che la Lnp diffonderà mercoledì 29 luglio, l’Unieuro ne dirama un altro. Il proprio programma di una pre-season molto attesa dai tifosi che contrariamente a quanto avvenne l’anno scorso, con tutte le amichevoli disputate esclusivamente lontano da Forlì, durante quest’estate avranno l’opportunità di ammirare da vicino la squadra biancorossa in almeno due occasioni.

Tre se si aggiunge l’allenamento a porte aperte con successiva presentazione ufficiale di società, staff e giocatori, che si svolgerà mercoledì 9 settembre o al Pala Galassi o, com’è successo nelle ultime due annate, al Villa Romiti.

Francesco Nanni, i suoi assistenti e il gruppo di preparatori e fisioterapisti guidati dal rientrante (dopo 6 anni) Luca Borra, inizieranno a lavorare il 13 agosto con due giorni di test e sessioni individuali cui parteciperanno anche gli stranieri Donals Carey e Marcus Santos-Silva, poi il 17 via alle sedute di preparazione che porteranno alla prima amichevole.

L’Unieuro la giocherà in casa, mercoledì 26 agosto, contro i Raggisolaris Faenza. Secondo appuntamento sempre a Forlì, domenica 30 agosto, contro la Benedetto XIV Cento in cui militavano Lorenzo Dalmonte e Nicola Berdini la scorsa stagione, quindi l’ormai tradizionale partecipazione al Memorial Bortoluzzi a Lignano Sabbiadoro venerdì 4 e sabato 5 settembre. La Pallacanestro 2.015 giocherà la semifinale con Mestre, poi sfiderà una tra Cividale e Vuelle Pesaro.

Spazio il 9 alla presentazione ufficiale, poi venerdì 11 e sabato 12 settembre torna anche la Us Modena Basket Cup con i romagnoli, Cento e altre due squadre ancora da definire. L’ultimo test prima dell’inizio del campionato è infine previsto sabato 19 settembre in concomitanza con le finali di Supercoppa: Gaspardo e compagni saranno di scena al Taliercio di Mestre contro la Gemini dell’ex coach di Rinascita, Mattia Ferrari.