Basket A2, RivieraBanca espugna anche Torino

Non si ferma la corsa di RivieraBanca che passa anche a Torino (76-84): sesta vittoria consecutiva, settima nelle otto della seconda fase. Pur con capitan Masciadri appiedato da un infortunio da valutare nelle prossime ore, i biancorossi hanno dato dimostrazione ancora una volta di grande sostanza. Grande ha dato la sveglia a Rbr con un paio di triple, poi sono saliti in cattedra Tomassini e soprattutto Johnson e Marks autori di 50 punti in coppia. Rimini ha preso il largo nel terzo periodo salendo anche a +13, poi Torino è tornata a -3 nel finale, ma la bomba di Marks ha chiuso il discorso.