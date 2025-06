Basket A2, RivieraBanca avanti con Marini

La scorsa estate Pierpaolo Marini era stato il colpo del mercato di RivieraBanca. L’esterno di Atri aveva firmato un contratto biennale, quindi la sua conferma quest’anno era scontata. Ieri comunque la società biancorossa ha dato l’ufficialità. Il 31enne abruzzese ha vissuto una stagione da assoluto protagonista per due terzi del campionato (ha chiuso con 15 punti e 4 rimbalzi di media) tanto da guadagnarsi il titolo di Mvp italiano dell’intera serie A2. Poi ha calato il rendimento e nei play-off non ha espresso tutto il suo valore, ma resta un solido punto di partenza per Rbr che il prossimo anno punterà decisamente alla promozione.

“Anche la prossima stagione saremo, di nuovo, insieme - ha detto Marini - e ssono davvero felice, abbiamo fatto una stagione pazzesca e ci siamo divertiti molto, e questo è anche e soprattutto merito dei tifosi perché durante l’anno non ci hanno mai fatto mancare passione, calore e affetto. La prossima stagione sarà altrettanto difficile e complicata, ma sono sicuro che tutti insieme riusciremo a gioire e divertirci”.