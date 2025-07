Basket A2, Rimini e Forlì iniziano in trasferta

Prima giornata in trasferta per l’Unieuro Forlì e la Dole Basket Rimini nel campionato 2025-2026 della Lega Nazionale Pallacanestro Serie A2 Old Wild West 2025/2026. Forlì giocherà in casa della Ferraroni Juvi Cremona. L’Rbr Rimini a Milano contro la Wegreenit Urania. La prima giornata va in scena il 20 e 21 settembre. Alle ore 12 di domani, mercoledì 30 luglio, sarà diffuso il calendario integrale, compilato con applicazione del format asimmetrico che nelle 38 giornate non prevede corrispondenza tra le sfide dello stesso turno del girone di andata e di ritorno.