Basket A2, Rbr, questione di made in Italy. Forlì “balla” tra 3° e 12° posto

Se il tempo potesse fermarsi e il calendario scorrere all’indietro anziché in avanti, si scoprirebbe come nel 2024, non esattamente a fine marzo, ma con la 33ª giornata di A2 appena andata in archivio, la stagione regolare sarebbe già terminata, fase a orologio compresa, e staremmo commentando gli esiti di garauno di play-off.

Nel 2025 invece ci sono ancora sei turni da giocare, anzi per l’Unieuro sette e addirittura per RivieraBanca otto e tutto è clamorosamente in bilico, con il caso più eclatante ed emblematico possibile e (in)immaginabile che tira in ballo proprio Forlì.

L’Unieuro, dopo un fine settimana di risultati a sorpresa e favorevoli, si ritrova sesta, ad appena due punti dal terzo posto, ma anche +2 sul 12°. Un magma che può aver due chiavi di lettura. Pessimisticamente può bruciare sia la Pallacanestro 2.015 sia Rimini, che mantiene viva la corsa alla promozione diretta, si avvantaggia su Cantù nella lotta per la prima testa di serie play-off, ma ha i play-in appena due vittorie sotto di lei. Ottimisticamente (anzi realisticamente), questo esasperato livellamento è il loro grande vantaggio.

Sì, perché se Udine dovesse salire in A il 27 aprile, qualcuno sa indicare chi, a partire dai play-in che faranno cadere già quattro tra le possibili pretendenti alla massima serie, sta dimostrando realmente di avere qualcosa in più delle altre?

Risposta: no, nessuno. Perché una squadra “superiore”, per quanto dimostrato sinora, non esiste. E quindi chiunque può sentirsi in diritto di bussare alle porte del Paradiso.

Superiore, per larghi tratti della stagione, lo era realmente stata Rimini, ma poi la commistione tra infortuni e calo tecnico le hanno fatto perdere la leadership e abbassato le quotazioni. Attenzione, però, perché quanto messo in mostra contro Pesaro riaccende Rbr e i riflettori. Per far sì che continuino a illuminarne il cammino e le aspirazione, è necessario, però, che dal doppio confronto in trasferta che la vedrà di scena domani a Rieti e domenica ad Avellino, Tomassini e compagni escano con almeno un successo. Per la classifica ma ancor prima per prendere consapevolezza interiore che il volto visto nel derby di venerdì è quello vero e antico, non imbellettato dalle motivazioni che forniva la sfida con Pesaro e dallo scatto d’orgoglio post Coppa Italia.

Queste conferme i biancorossi possono trarne dalla ritrovata fame e incisività di Marini e di tutto il gruppo “domestico”. Al netto dell’importanza soprattutto di Johnson, il grande valore aggiunto dell’andata era stato l’apporto in doppia cifra di media quattro giocatori italiani. E quattro hanno valicato i 10 punti anche venerdì. In tutto il girone di ritorno era successo solo con Torino. Anche se arrivò una sconfitta, è di questa dimensione che Rbr non può fare a meno.