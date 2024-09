Basket A2, Rbr, ottima ripresa e terzo posto a Modena

Una vittoria e una sconfitta è il bilancio di Rivierabanca al torneo di Modena che ha visto i biancorossi conquistare il terzo posto. Come nella semifinale contro Cremona, coach Dell’Agnello ha tenuto a riposo Gerald Robinson, ma ha trovato risposte importanti dalla squadra e dai singoli come confermato i sei uomini in doppia cifra. Logico che sono ancora parecchi i problemi in casa Rbr: troppi infatti i 46 punti concessi alla Sella nel primo tempo di cui ben 30 nel parziale di apertura, gli stessi che i riminesi hanno concesso agli avversari in tutta la ripresa.

E’ Delfino ad aprire il match, ma Rimini si afffida a Simioni e con suoi 10 punti in fila passa a condurre 10-9. Rbr allunga con Marini, Tomassini e Anumba fino al 18-9. Poi 20-14 ancora di Marini. Ma arriva la riscossa della Sella, parziale di 12-0 e Cento conduce 26-20 che diventa 30-23 al suono della prima sirena.

Si riparte e Camara vuole far valere il suo atletismo. In mezzo anche una bella tripla di Masciadri e Rimini torna a -2 (37-35) ancora con Camara. Nella seconda parte di periodo i biancorossi trovano qualche acuto di Johnson, un po’ più in ombra rispetto alla gara di 24 ore prima, ma è sempre Cento a restare in controllo fino al 46-42 con cui si archivia il primo tempo.

Rimini fa la differenza

Terzo quarto molto solido e continuo per RivieraBanca che prende in mano le redini della partita. Sono molti i protagonisti a lasciare il segno: tripla di capitan Bedetti per il 52-48 poi Grande infila la bomba del +8 (58-50). Rimini allunga ancora con sei punti in fila di Camara e si porta sul +12 (64-52) che diventa +10 (68-58) a fine terza frazione.

Rimini inizia l’ultimo quarto in ritmo e fiducia, i massimi vantaggi vengono aggiornati praticamente a ogni azione col +14 (74-60) a firma Grande e il +16 (76-60) con il canestro di Anumba. Con Delfino e Berdini la Sella prova a restare in striscia, ma non basta perché RivieraBanca tira bene: lo fa a più riprese con Marini e Tomassini ritornando a +13 ipotecando la partita. Il match termina 91-76 con un appoggio di Anumba.