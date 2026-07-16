Basket A2, Rbr cede Ronci alla Virtus Bologna

Rinascita Basket Rimini, Insegnare Basket Rimini ed Angels Santarcangelo comunicano che, di comune accordo con l’atleta, Nicolò Ronci giocherà la prossima stagione sportiva 2026/27 con la maglia della Virtus Bologna.

Questa opportunità rappresenta per Nicolò, guardia classe 2009, una grande occasione di proseguire il suo percorso di crescita sportiva e personale in una società del massimo campionato, con la possibilità di continuare a disputare le categorie giovanili d’Eccellenza oltre che la NextGen Cup di LBA.

Rbr, IBR ed Angels sono orgogliosi del percorso svolto fin qui da Nicolò che, dal vivaio riminese, è arrivato a vestire la maglia della Nazionale di categoria, oltre che della prima squadra biancorossa in 4 occasioni, con 11 punti totali ed un high di 7 punti contro Rieti.

Nella stagione 2025/26, Ronci ha indossato la maglia degli Angels Santarcangelo sia a livello senior (10,8 di media in Serie C) che giovanile (18,8 punti realizzati nel campionato Under 19 Eccellenza).

Nicolò Ronci ha voluto dedicare un saluto alla realtà che lo ha lanciato sul palcoscenico della pallacanestro italiana:

«Voglio ringraziare tutti gli allenatori, i preparatori e i membri dello staff che mi hanno seguito in questi anni e che hanno reso possibile il mio percorso di crescita, giorno dopo giorno. Un ringraziamento speciale va anche a tutti i miei compagni delle varie annate, con cui ho avuto la possibilità di allenarmi ogni giorno ad alti livelli di intensità e agonismo.

Ho vissuto emozioni incredibili che non dimenticherò mai e che porterò sempre con me, come le Finali Nazionali Under 15. Prendere questa decisione non è stato facile, ma è una scelta fondamentale per la mia crescita. Ora non vedo l’ora che inizi la nuova stagione.

Grazie ancora di tutto, Rimini».