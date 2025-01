Basket A2, Rbr, buone notizie: Johnson è in gruppo

Finalmente Justin Johnson. Dopo più di tre settimane dalla sua ultima apparizione in campo (era il 15 dicembre, match poi perso contro Cantù), l’ala americana della Rinascita è tornata ad allenarsi in gruppo e domenica a Cento, sarà a disposizione. Certo, Dell’Agnello ci andrà con i guanti, perché essendo un problema muscolo-tendineo a un polpaccio, si verificheranno le sue condizioni e la risposta alle sollecitazioni giorno per giorno, per poi valutare il minutaggio da concedergli contro la Sella.

Al di là di questo, però, la notizia è confortante perché riconsegna a Rbr uno dei giocatori chiave a livello tattico e di leadership: Johnson è uno da doppie-doppie quasi continuative, capace di incidere sia in difesa che in attacco, dove peraltro garantisce una doppia dimensione importante.

Intanto, RivieraBanca, dopo le tre sconfitte consecutive a cavallo di Capodanno, ha ripreso la sua corsa a Cremona ripartendo dalla difesa, fondamentale che era stato messo sotto accusa nella piccola crisi di risultati dopo un avvio irreale da 14 vittorie su 15 partite. Del resto, per caratteristiche, i piccoli biancorossi possono garantire una buona pressione sui pari ruolo avversari, soffrendo con quelli di stazza maggiore (Cantù, Fortitudo, Udine) ma solo se si arriva a giocare contro la schierata. In assenza di Johnson e con Masciadri in quintetto, Rimini ha dovuto sperimentare un nuovo modo di difendere, costretta ad adattarsi a situazioni che prima non si verificavano.

In attacco, invece, tutto ruota a meraviglia: con 83.4 punti a partita, Rimini ha il primo arsenale del campionato, potendo vantare percentuali molto alte sia da due (53%, sotto solo al 54% dell’Urania Milano) che dall’arco, dove si primeggia con un assurdo 43% (la seconda, Udine, ha il 38%).

Nella speciale classifica del tiro da due, Gora Camara è in vetta col 68.3%, mentre Alessandro Grande (46.1%) e Justin Johnson (44.7%) sono rispettivamente quarto e quinto tra i migliori ‘triplisti’ del torneo. La forza dei biancorossi resta comunque nel gruppo, profondissimo e in grado di trovare sempre un protagonista diverso: sono addirittura sei i giocatori stabilmente in doppia cifra della Rinascita, con Pierpaolo Marini in vetta (16.3 punti, ai quali aggiunge 2.8 assist e 4.6 rimbalzi per una presenza ‘tout court’ impressionante) e a seguire Johnson (12.2), Robinson (11.2 e 4.4 assist), Camara (11.1), Grande (10.8) e Tomassini (10.6).

Questa caratteristica potrà aiutare Rbr anche nel prossimo tour de force, visto che si riparte coi turni infrasettimanali: dopo Cento, Rimini ospiterà infatti Livorno mercoledì 15 prima di affrontare il super derby di Forlì domenica 19. Trittico di gare che, finalmente, vedranno anche (e nuovamente) Justin Johnson tra i protagonisti.