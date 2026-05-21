Basket A2 play-off, la Dole sbanca Cividale (69-84)

A sole 48 ore dal colpaccio di Pesaro, la Dole vola sulle ali dell’entusiasmo e passa a Cividale nella prima partita della serie di semifinale promozione (69-84). Contro una pessima versione della formazione di Pillastrini e con un Marini mai in partita, i biancorossi hanno quasi sempre comandato, spesso con vantaggi in doppia cifra, difendendo alla grande, tirando con ottime percentuali da tre punti e affidandosi ai singoli Porter, Tomassini, Denegri e un rilanciato Pollone. Domani pomeriggio garadue sempre in Friuli