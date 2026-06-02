Basket A2 play-off, Faccia tosta, personalità e coraggio: è quello che ha mostrato la Dole nei momenti chiave

E’ una Dole in gran salute e in super crescita quella che si avvicina alla seconda finale play-off consecutiva per la Serie A1. Una squadra con quasi tutta la rosa capace di alzare nettamente il livello nel momento verità. Nelle gare che contano, quelle in cui servono personalità, coraggio e faccia tosta. I play-off appunto e, prima ancora quel play in con Livorno al Flaminio vero e proprio spartiacque della stagione biancorossa. Vincere o morire, dentro o fuori e da lì è scattata la scintilla, si è aperta una serie straordinaria di 7 vittorie e tre sole sconfitte con i quarti di finale con Pesaro e la semifinale con Cividale. Dieci partite da cuori forti, con il secondo sliding door vincente nella gara 5 della Vitrifrigo Arena. Esami fino a ora superati a pieni voti e con cifre che certificano la profondità e la gran crescita del gruppo. Quattro giocatori in doppia cifra di media, altri due oltre i 9 punti, Camara a 8.5 e soprattutto l’esplosione/consacrazione del gioiellino Sankare, che ha più che raddoppiato per punti e rimbalzi le statistiche della stagione regolare. In testa a tutto ciò coach Sandro Dell’Agnello che ha dimostrato grande sapienza e ottime letture dei momenti delle partite nelle rotazioni quasi da Manuale Cencelli del risparmio energie.