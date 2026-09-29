Basket A2, Lenci: «La fiducia che sento alla Dole mi dà la spinta in più»

Non buona, ma ottima la prima fra i grandi per Matteo Lenci, protagonista a Montecatini di uno di quegli esordi che si sognano da bambini. Non tanto e non solo nei numeri, comunque ottimi, quanto nell’atteggiamento, nella naturalezza, nella personalità con cui il non ancora 19enne (li compirà a breve, l’8 ottobre) è sceso sul parquet. Senza pagare dazio al quintetto base, al palazzo carico di entusiasmo di una neopromossa di grande tradizione, al primo confronto con veterani con in palio punti veri. Suoi sei dei primi dieci della Dole, prologo di 23 minuti in cui l’ex Virtus Bologna ha sfiorato la doppia cifra con 9 punti figli del 100% dal campo (1/1 da due e 1/1 da tre) e del 4//7 ai liberi e messo a referto tre rimbalzi, una palla recuperata di prepotenza e uno stoppone. Tutto come fosse la cosa più normale del mondo, sporcando anzi diversi altri palloni a rimbalzo, in anticipo sull’uomo e facendo girare la palla con la prontezza di chi conosce il gioco. “Lenci c’è”, direbbe Guido Meda, pur consci (lui e coach Dell’Agnello) che arriveranno anche giornate più difficili ma altrettanto utili al processo di crescita di un ragazzo di oltre due metri che ha subito detto di voler dare il proprio contributo ovunque ci sia necessità: da 4 di base ma non solo. E che il giorno dopo dimostra anche davanti a microfoni e taccuini da studiare da grande con l’umiltà che serve.