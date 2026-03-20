Basket A2, la miglior versione dell’Unieuro pronta a una sfida fondamentale

Sta per partire per un viaggio di otto partite, lungo ma a tappe serratissime e prima di mettersi sulla strada in direzione salvezza, l’Unieuro ha potuto fare il pieno senza doversi preoccupare, a differenza di un automobilista di questi tempi, del prezzo della benzina. Un rifornimento necessario al fine di arrivare domenica a Ruvo di Puglia, dopo due settimane di sosta, con il motore caldo e ben alimentato. Pronto, soprattutto, a ripartire di slancio con un’ulteriore addizione di punti a dargli più potenza.

A questo appuntamento i biancorossi giungono obiettivamente nelle migliori condizioni possibili dopo l’incontro giocato e vinto a Cividale. Una gara nella quale anche l’ultimo arrivato in casa forlivese, Stefano Bossi, ha fornito un contributo preziosissimo. Anche ai suoi occhi, la prestazione in Friuli brilla di luce nuova.

«È stata davvero una vittoria importante, anche perché ci ha permesso di trovare un’identità nuova ora che Antimo Martino ha avuto la possibilità di mettere tutte le pedine a sua disposizione sullo scacchiere - spiega il play -. Aver potuto schierare di nuovo Harper e Gaspardo, anche se in quell’occasione ancora al 60% della condizione, oltre che il sottoscritto con un inserimento più pieno nei meccanismi, ci ha messo nelle condizioni di esprimere il basket che vogliamo e possiamo proporre. In più ci ha permesso di giocare un secondo tempo buono come già altre volte, ma senza più il fiato tirato che in passato ha condizionato la squadra, e di prendere tanta fiducia che ora dobbiamo portarci dietro».

Anche Bossi stesso ne ha tratta. «Certamente, sono entrato in questo gruppo con un ruolo diverso rispetto a quello che ricoprivo a Bergamo, mi sono inserito in punta di piedi, ma forse nelle prime uscite sono stato un po’ troppo sottotono. Martino mi ha sollecitato ad essere più aggressivo e a rappresentare davvero un plus per la squadra e ora spero di essere questo sino alla fine. Anche perché con Tavernelli ci integriamo bene: abbiamo caratteristiche differenti che possono rappresentare qualità tecniche diverse al servizio della squadra».