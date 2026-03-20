Basket A2, la miglior versione dell’Unieuro pronta a una sfida fondamentale

Sta per partire per un viaggio di otto partite, lungo ma a tappe serratissime e prima di mettersi sulla strada in direzione salvezza, l’Unieuro ha potuto fare il pieno senza doversi preoccupare, a differenza di un automobilista di questi tempi, del prezzo della benzina. Un rifornimento necessario al fine di arrivare domenica a Ruvo di Puglia, dopo due settimane di sosta, con il motore caldo e ben alimentato. Pronto, soprattutto, a ripartire di slancio con un’ulteriore addizione di punti a dargli più potenza.