Basket A2, la Dole sbanca Scafati (79-92)

Sabato di gloria per la Dole che sul difficile campo di Scafati coglie una vittoria preziosa e autoritaria (79-92). I biancorossi approcciano il match alla grande e dopo una primissima fase di equilibrio, scappano via inesorabilmente. Triple a raffica, percentuali altissime e la difesa di casa a guardare. Rbr segna 31 punti nel primo quarto e 57 all’intervallo: il +26 è la sintesi numerica del netto dominio dei biancorossi che mandano cinque uomini in doppia cifra e si permettono di tirare il fiato nella ripresa controllando l’enorme vantaggio.