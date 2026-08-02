Basket A2, la Dole fa il primo colpo straniero: è l’ex forlivese Stephens

Il primo colpo a stelle e strisce è pronto a far sentire la sua voce nel pitturato: Deshawn Stephens è un nuovo giocatore della Dole Rimini. Pivot con importante esperienza a livello internazionale, avendo militato nelle maggiori leghe di Giappone, Turchia, Francia, Venezuela, Israele, Danimarca, Bosnia, Grecia, Romania e Italia, Stephens consegna alla corte di coach Dell’Agnello grinta, atletismo, esplosività e grande impatto fisico (203 cm per 98 kg) sotto canestro, oltre a una conoscenza già molto ampia della categoria, nella quale vanta ben 67 presenze. Nato a Los Angeles il 9 ottobre 1989, Stephens inizia la sua carriera a livello giovanile nella Chatsworth High School, per poi suddividere i propri anni collegiali tra Santa Monica e San Diego Aztecs. L’esordio a livello senior avviene nel 2013 in Giappone, suddividendo le sue prime due stagioni da professionista tra San-en NeoPhoenix e Akita Happinets; nel 2015 ecco il suo debutto europeo nelle fila del Banvit, in Turchia, ma la prima grande chiamata arriva nella seconda parte della stagione 2015-2016, dalla massima lega francese, più precisamente dal Chalons-Reims, dove in 19 presenze realizza 170 punti con il 55% da due. Una parentesi di un anno tra Giappone e G-League prima del suo approdo in Italia a Cagliari, in A2, dove nella sua stagione da rookie mette a segno 16.1 punti, 5 rimbalzi e 1.4 assist di media. Nel bel paese Stephens ci torna nel 2019, dopo le 36 presenze accumulate tra Trotamundos de Carabobo (Venezuela), Rishon LeZion e Hapoel Tel Aviv (massima serie israeliana, sempre oltre la doppia cifra media), firmando in A1 con la Fortitudo Bologna: lì l’americano viaggia a 9.6 punti e 4 rimbalzi di media in poco più di 20 minuti di utilizzo, mentre nella seconda parte di stagione in A2 a Scafati le cifre aumentano in maniera esponenziale fino a sfiorare la doppia-doppia costante (14.7 punti e 9.9 rimbalzi, ma anche 1.3 stoppate). Nell’annata successiva arriva il trasferimento ai Bakken Bears della Serie A danese (17 punti di media), poi il passaggio ai bosniaci dell’Igokea, impegnati anche nella Lega Adriatica (426 punti in 42 presenze) e, nel 2022-2023, il ritorno in massima serie italiana a Sassari (24 presenze e 6.6 punti ad allacciata di scarpe). Nel 2023-2024 Stephens accumula 19 apparizioni in A1 greca con il Promitheas (6.1 punti in 17’), mentre nel 2024-2025 sono 31 le presenze totali tra campionato (13+7 di media) ed Eurocup (10 punti a partita con un ottimo 77% da due) con il Cluj; numeri che convincono Treviso in A a puntare su di lui sotto canestro, anche se solamente per metà anno. Dopo 9 presenze e una media di 8.9 punti, infatti, il giocatore decide di accettare la chiamata di Forlì in A2, risultando decisivo per la salvezza dei romagnoli con 14.6 punti, 7.6 rimbalzi e ben sei partite chiuse in doppia-doppia.