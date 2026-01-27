Basket A2, la Dole con un play in... Saccoccia ma nell’ambiente c’è turbolenza

Era nell’aria, ma nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità. Stefano Saccoccia, play classe 2006, arriva alla Dole in prestito da Napoli fino alla termine di questa stagione.
Una trattativa lunga quella che ha portato il giovane play di belle speranze in forza a Rinascita che con la società biancorossa aveva un accordo di massima già concordato prima di Natale. Il club partenopeo ha tergiversato a sua volta perché in procinto di tesserare il pivot Leonardo Totè nello slot dei sei italiani previsto nel campionato di Serie A.
Nel week-end la trattativa si è sbloccata, con Saccoccia (maglia numero 1) che già domenica era sulle tribune del Flaminio ad assistere alla partita dei suoi nuovi compagni. Per il giocatore nativo di Latina, che compirà 20 anni a giugno, solo sette apparizioni in LBA in questa stagione, ma di lui si parla un gran bene e in Serie A2 potrà trovare minuti importanti per la sua crescita.