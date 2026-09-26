Basket A2, la bella Unieuro versione estiva si misura subito contro una big

Si alza il sipario sul campionato 2026-2027 e a tirare le corde per aprire il palcoscenico al pubblico sono la vincitrice della Supercoppa, la Gesteco Cividale, e una Unieuro che alla sua 11ª partecipazione consecutiva al secondo torneo nazionale, vuole riscattare nel gioco, nell’immagine di sé e in fin dei conti nei risultati in primis, la grigissima annata scorsa.
C’è attesa, curiosità e anche emozione per i tanti volti nuovi della società e della squadra a partire da Francesco Nanni, forlivese di nascita e di formazione, che affronta per la prima volta in carriera una stagione da capo allenatore e lo fa nella propria città. Con tutti gli onori e oneri del caso, con tanto affetto ad accompagnarlo, ma anche con un peso di pressione particolare. Perché Forlì coi propri figli sa essere tanto generosa quanto matrigna.