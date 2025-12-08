Basket A2, l’Unieuro vince, Allen ai saluti VIDEO

L’Unieuro dopo un mese esatto torna alla vittoria in campionato. Nel posticipo televisivo contro Pistoia, i biancorossi si sono imposti 85-72 cogliendo i due punti dopo cinque sconfitte consecutive. La squadra di Martino è partita male soprattutto in difesa subendo 27 punti nei primi dieci minuti, poi è iniziata la rimonta con allungo decisivo a inizio ripresa. Tutti hanno portato il proprio mattoncino, anche Kadeem Allen che quasi sicuramente ha giocato la sua ultima partita in canotta Unieuro. In settimana infatti è atteso il lungo americano DeShawn Stephens ex Treviso.