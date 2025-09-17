Basket A2, l’Unieuro si affida alla cabala per il debutto di Cremona

Perché partire bene dopo un pre-campionato altalenante al pari della versione a due volti della Supercoppa, conterebbe moltissimo per la fiducia di squadra e ambiente. Sarà la quinta volta, da quando ha fatto rientro in A2, che Forlì giocherà il match inaugurale in trasferta. L’unica sconfitta dal 2016 in avanti è stata quella dell’anno scorso a Cividale. In precedenza vittorie a Cagliari (2018), Chieti (2021) e Cento (2023). Bilancio di 3 successi e una sconfitta che diventa complessivamente di 7 vittorie e 2 ko nei 9 anni consecutivi nel secondo campionato nazionale. L’altra battuta d’arresto arrivò al Pala Galassi nel derby con Ravenna del 2019, ma in sostanza la Pallacanestro 2.015 ha vinto 4 delle ultime 5 “prime volte” di campionato. A Cremona, la chance di fare 8 vittorie su 10 che sarebbe una gran bella percentuale.Per riuscirci servirà quella difesa e quella continuità che Martino ha messo come primi due obiettivi da raggiungere. Perché se arrivassero, la qualità farebbe il resto e quella non manca. Al punto che sorprende piacevolmente vedere un Harper così propositivo e incisivo in tutta la pre-season. Anziché lasciare ancora più spazio in scena ai compagni, sta trovando gli spazi e i modi per essere lui più protagonista. A dimostrazione di quanto si ipotizzava anno scorso, ossia che gli servissero altri violini al fianco per suonare una musica soave. Può essere il suo anno?