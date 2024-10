Basket A2: l’Unieuro sbanca Avellino, beffa crudele per RivieraBanca

Colpo grosso per l’Uniero, che pur senza Dawson, sbanca Avellino con un ottimo ultimo quarto, trascinata da un Gaspardo in serata di grazia (64-73). Incredibile sconfitta per RivieraBanca contro la bestia nera Cividale: dopo una partita soffertissima i canestri di Camara e le triple di Marini sembravano aver piegato i rivali, ma nel finale due liberi pesantissimi sbagliati da Robinson (1/2) e Grande (1/2) hanno regalato la palla decisiva a Redivo, che da campione qual è, sull’89-87, ha infilato la tripla della vittoria allo scadere (89-90).