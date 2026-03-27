Basket A2, l’Unieuro ha ripreso in mano l’inerzia in chiave salvezza

La sfuriata da 12 punti consecutivi di un campione di nome Pietro Aradori nel terzo periodo, l’impatto sui due lati del campo di Bossi e, finalmente, Harper nella ripresa, 8 triple a bersaglio nella seconda metà di gara, l’energia di Gazzotti e Pinza, i punti decisivi di Stephens, una difesa che tiene il secondo migliore attacco del campionato decisamente sotto i suoi standard e tanto, tantissimo cuore.

C’è molto, anzi moltissimo nella fondamentale vittoria conquistata mercoledì sera dall’Unieuro ai danni di un’Avellino che si presentava al Pala Galassi forte di 6 vittorie consecutive. Due punti di platino che consentono ai biancorossi di scavalcare Cento, battuta in casa da Brindisi, e uscire momentaneamente dall’imbuto play-out, in cui erano stati risucchiati alla 24ª giornata. Certo, per evitare di ripiombarci la strada è ancora lunga ed estremamente in salita (a partire dalla trasferta di domenica a Scafati), ma se ieri mattina la città si è risvegliata sotto la neve, sul cielo del basket è tornato a fare capolino un po’ di sole.

Pur senza Riccardo Tavernelli, in panchina con l’anulare della mano destra steccato (nessuna frattura, ma sublussazione e dolore che rendono improbabile un suo recupero per domenica), coach Antimo Martino ha avuto dalla squadra nel suo complesso le risposte che chiedeva. E dopo un avvio shock con ben 9 palle perse nei primi 10 minuti (saranno 17 alla fine), la reazione tecnica e caratteriale della squadra è stata, effettivamente, di grande spessore.

«Sono molto contento per la vittoria e per la prestazione e l’atteggiamento della squadra - afferma il tecnico - Tutti i giocatori, sia in ciò che emerge dalle statistiche, sia in quello che queste non mostrano, hanno dato un contributo al successo e questo era l’aspetto più importante che volevo vedere».

Atteggiamento determinante per superare le difficoltà d’inizio gara e per mettere la museruola ad un attacco con tante bocche da fuoco. Una volta tanto l’Unieuro ha vinto anche grazie alla sua difesa: «Non è da poco avere quasi 6 elementi in doppia cifra, ma questa volta abbiamo fatto davvero un passo avanti importante in difesa, che è la nostra lacuna - analizza Martino - Abbiamo limitato un attacco che ha tanta pericolosità e tante dimensioni. Sulle palle perse iniziali, l’aggressività di Avellino l’avevamo messa in conto e avevamo lavorato nell’unico allenamento disponibile, per non subirla, ma non siamo stati sorpresi, è che in noi c’era troppa tensione che poi abbiamo superato. Siamo rimasti sempre all’interno della gara con passaggi a vuoto davvero brevi, sia nei momenti buoni che in quelli difficili».

Inizio complicato e finale con brividi, ma ora Forlì può godersi un successo che la rilancia in classifica e nell’inerzia. Un patrimonio che non va disperso, soprattutto nelle gare casalinghe che verranno contro Roseto, Livorno e Fortitudo.