Basket A2, l’Unieuro batte anche Cento (80-73)

L’Unieuro continua a vincere. Dopo un super pre-campionato e il blitz a Cividale, la squadra di Nanni centra la prima vittoria casalinga battendo la Sella Cento 80-73. Un match tenuto sempre in mano dai biancorossi che sono arrivati anche a +19 poi all’inizio del terzo periodo hanno subìto il ritorno degli emiliani che si sono riportati a -1. Qui però è salito in cattedra Ceccato con 9 punti consecutivi che hanno permesso a Forlì di riprendere un buon margine. Ottimo il rientro di Toni Perkovic autore di 17 punti con cinque triple.