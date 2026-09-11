Basket A2, l’Unieuro a Modena vuole confermare il suo stato di grazia

Dopo aver vinto il quadrangolare di Cividale, l’Unieuro prova a ritagliarsi un’altra soddisfazione nel proprio cammino d’avvicinamento al campionato. Oggi e domani al PalaMadiba di Modena va in scena la terza edizione della Us Modena Basket Cup, torneo al quale i biancorossi hanno sempre preso parte e che, quest’anno, li vedrà affiancati da Cremona, Cividale e Mestre.

Primo impegno questa sera alle 18.30 contro la JuVi allenata non più da Luca Bechi, bensì da Marco Cardani, poi domani alle 17 in caso di sconfitta o alle 19 se fosse vittoria, i romagnoli sfideranno una tra Gesteco e Gemini. Gare dalle quali il tecnico forlivese Francesco Nanni si aspetta di vedere ulteriori passi avanti rispetto alle già buone indicazioni dei match dello scorso fine settimana, anche se, per questo appuntamento, alcune premesse sono d’obbligo.

«Questa, per noi, è stata una settimana di grande carico dal punto di vista fisico e atletico e quindi potremmo essere più imballati rispetto al torneo scorso - spiega l’allenatore dei romagnoli - Ciò nonostante, dove non giungeremo con le gambe, cercheremo di farlo con la testa, con l’intelligenza. A Cividale abbiamo fatto buone cose e nei nostri momenti migliori abbiamo avuto dei picchi davvero importanti. Sono soddisfatto, ma adesso l’obiettivo di queste partite sarà quello di essere consistenti per la maggior parte dei 40 minuti, di avere meno vuoti e meno prolungati».

Rispetto ad una settimana fa, l’Unieuro che scenderà in campo a Modena potrebbe avere due varianti. La prima, ed è una buona notizia per Nanni, è il debutto dell’ala-pivot Giacomo Zanetti: «È pronto a giocare, si è allenato bene in questi giorni dopo un percorso di recupero dall’intervento alla caviglia (di pulizia, ndr) che riteniamo sia stato fondamentale anche in proiezione futura. Con lui , che giocherà prevalentemente da ala forte, sposteremo Josovic più nel ruolo di ala piccola».

Per un giocatore che entra, uno che probabilmente esce. Momentaneamente, però. «Mattia Ceccato ha avuto una distorsione alla caviglia martedì - annuncia Nanni - Niente di preoccupante, gli esami sono andati bene, ma trattandosi di precampionato è molto probabile che lo terremo a riposo».

Ci sarà, invece, Marcus Santos-Silva, la rivelazione del quadrangolare di Cividale. E dire che era anche in difficoltà fisica: «Sì, soffriva di un’infiammazione alla schiena, adesso la situazione è migliorata».