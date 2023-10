Unieuro Forlì – Rivierabanca Rimini 76-68 dts (11-17, 29-37, 45-52, 63-63)

UNIEURO: Allen 14, Cinciarini 13, Valentini 3, Zampini 10, Tassone, Johnson 20, Pascolo, Zilli 4, Pollone 8, Munari, Zilio, Radonjic 4. All.: Martino.

RIVIERABANCA: Tassinari 4, Marks 17, Anumba 6, Mulazzani, Grande 12, Tomassini 7, Scarponi, Masciadri, Sirri, Johnson 15, Simioni 7, Abba. All.: Ferrari. Ass.: Zambelli e Middleton.

Vince 76-68 l’Unieuro Forlì un derby vibrante chiuso dopo un overtime, ma la Rivierabanca esce a testa altissima dal derby, al termine di una partita di grande solidità e concretezza. Dopo essere stata per lunghi tratti in vantaggio, Rimini nel tempo regolamentare (63-63 al 40’) non trova solo per un soffio, con Tassinari, il canestro della vittoria.