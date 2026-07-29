Basket A2, il calendario: si parte con Montecatini-Rimini e Cividale-Forlì

La Fip ha diramato il calendario di A2 2026-2027. La Dole Rimini debutta in trasferta a Montecatini domenica 27 settembre alle 18. Esordio in trasferta anche per l'Unieuro Forlì, che sabato 26 settembre alle 20 sarà di scena a Cividale. Debutti in casa domenica 4 ottobre per le romagnole, con Unieuro-Cento e Rimini-Avellino (ore 18).

Il primo derby alla nona giornata di andata nel turno infrasettimanale: mercoledì 11 novembre (20.30) si gioca Unieuro-Dole. Ritorno alla ottava giornata con Dole-Unieuro domenica 14 febbraio alle 18.